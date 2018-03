Monster Hunter World domina la classifica dei giochi più venduti a febbraio negli USA

NPD ha diffuso la classifica dei 20 giochi più venduti a febbraio 2018 in Nord America. Al primo posto troviamoper PlayStation 4 e Xbox One, seguito da

Classifica USA Febbraio 2018

Monster Hunter World è ad oggi il videogioco più venduto in assoluto nella storia di Capcom, con oltre 7.5 milioni di copie distribuite dal lancio, cifra che supera le 7.3 milioni di Resident Evil 5, precedente record per un gioco prodotto dalal casa di Osaka. Call of Duty WWII è stato il gioco più venduto del 2017 in Nord America mentre NBA 2K18 è tornato ai piani alti grazie al taglio di prezzo applicato dai rivenditori e alla spinta garantita dall'NBA All-Star Game.

Monster Hunter World Call of Duty WWII NBA 2K18 Dragon Ball FighterZ GTA V EA Sports UFC 3 Kingdom Come Deliverance Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey Rainbow Six Siege The Legend of Zelda Breath of the Wild PlayerUnknown's Battlegrounds Shadow of the Colossus Bayonetta 2 Madden NFL 18 Assassin's Creed Origins FIFA 18 Sword Art Online Fatal Bullet The Sims 4 Star Wars Battlefront 2

In Top Ten trovano spazio anche Dragon Ball FighterZ, GTA V (videogioco più venduto di sempre con oltre 80 milioni di copie distribuite), Kingdom Come Deliverance, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey e Rainbow Six Siege, tornato in classifica grazie all'arrivo della Stagione 3. Buon successo anche per PlayerUnknown's Battlegrounds, Shadow of the Colossus, Bayonetta e Sword Art Online Fatal Bullet, che riescono ad entrare in Top 20 nonostante l'agguerritissima concorrenza.

Come riportato dal gruppo NPD, nel caso dei giochi Nintendo non sono conteggiate le copie digitali acquistate sull'eShop mentre per quanto riguarda i giochi Electronic Arts non sono state incluse le copie scaricate da Origin.