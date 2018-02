Monster Hunter World: dove trovare minerale Dragonite, uova d'Erbivoro e cristalli Terra

Prosegue la nostra caccia ai materiali più rari e utili di Monster Hunter World : in questa mini-guida vi spiegheremo dove trovare il minerale Dragonite, le uova d'Erbivoro e i cristalli Terra, così da aiutarvi a fare scorta di questi oggetti nel minor tempo possibile.

Come ormai avrete capito, raccogliere i materiali sarà sempre di fondamentale importanza per il crafting: le risorse più rare, in particolare, vi aiuteranno a realizzare le armi e le armature migliori. Considerando la vastità del Nuovo Mondo, però, rintracciare i vari oggetti in giro per la mappa sarà tutt'altro che impresa facile. Di seguito vi daremo alcune semplici indicazioni per scovare il minerale Dragonite, le uova d'Erbivoro e i cristalli Terra.

Minerale Dragonite

Il minerale Dragonite è un drop raro che può essere ottenuto dai depositi minerari situati nella Valle Putrefatta e negli Altipiani Corallini. Nella Valle Putrefatta vi consigliamo di concentrarvi sui 4 depositi minerari posizionati fra le aree 12 e 15 (per essere più precisi, a ovest dell'area 12 e a sud dell'area 15).

Per quanto riguarda gli Altipiani Corallini, invece, il miglior punto per farmare il minerale Dragonite è situato tra le aree 10 e 11, a ovest dell'area 11. Dirigendovi a nord-ovest del campo 12 dovreste notare 3 depositi vicini fra loro: raccogliete tutto e spostatevi con il viaggio rapido per farli rigenerare immediatamente. In alternativa potete andare verso sud e concentrarvi sugli altri 3 depositi presenti nell'area 8.

Uova d'Erbivoro

In realtà le uova d'Erbivoro non vi serviranno direttamente per il crafting, ma vi aiuteranno comunque ad ottenere nuove ricompense utili, materiali per il crafting compresi. Per trovare questi oggetti dovrete raggiungere le varie zone popolate da mostri erbivori, come l'Aptonoth nella Foresta Antica o i Kelbi nelle Guglie Selvagge: le uova si troveranno dentro i nidi di queste creature.

I posti migliori in cui cercare sono i primi accampamenti di ciascuna zona, come le aree 1 e 4 nelle Guglie Selvagge o l'area 1 nella Foresta Antica. Una volta raccolto, l'uovo andrà portato necessariamente all'accampamento: durante il trasporto dovrete prestare la massima attenzione, evitando a tutti i costi di essere colpiti o di esaurire la stamina, pena la rottura istantanea dell'oggetto (per facilitarvi la vita potreste equipaggiare i parabraccia dell'armatura del Kulu Ya-Ku).

Cristalli Terra

I Cristalli Terra sono un drop raro ottenibile dai depositi minerari delle Guglie Selvagge. Il miglior posto per farmarli è situato a sud dell'area 6, dove potrete trovare ben 4 depositi minerari posti a distanza ravvicinata. Dirigetevi a nord dall'area 5 fino a raggiungere l'area 6, girate a destra e focalizzate la vostra attenzione sui 2 cristalli blu posti davanti a voi: raccogliete tutte le risorse e andate verso il vicolo situato a sud per trovare gli altri 2 depositi.

Anche in questo caso vale il consiglio generale per estrarre rapidamente le risorse: effettuate un viaggio rapido e tornate al punto precedente per trovare i depositi nuovamente generati. Continuate a raccogliere gli oggetti fino a quando non ne avrete ottenuta la quantità desiderata.