Monster Hunter World: dove trovare Ossa Coralline e Cristalli negli Altipiani Corallini

Se siete interessati a craftare le armi più potenti di, prima di tutto dovrete raccogliere i materiali giusti sparsi per il mondo di gioco. In questa mini-guida vi indicheremo i punti migliori degliin cui raccogliere i i Cristalli e le Ossa Coralline.

I Cristalli e le Ossa Coralline sono risorse molto utili e importanti: tramite il loro impiego, infatti, potrete craftare alcune delle armi più potenti di Monster Hunter World. Dal momento che non sono associati ad alcun mostro, tuttavia, questi materiali non saranno affatto semplici da accumulare. Ma non temete: di seguito vi indicheremo i punti migliori degli Altipiani Corallini in cui raccoglierli nel minor tempo possibile.

Cristalli Corallini

I Cristalli Corallini si possono ottenere da alcuni punti di estrazione disseminati negli Altipiani Corallini. Avvicinatevi verso di essi con l'arma riposta nel fodero e premete il tasto Cerchio/B per provare ad estrarli, facendo diversi tentativi fino a quando non otterrete qualche unità di Cristallo Corallino dagli affioramenti rocciosi. Dal momento che il drop rate sarà un pò raro, vi converrà fare diversi tentativi armandovi di un pizzico di pazienza.

Il posto migliore per raccogliere i Cristalli Corallini è situato al confine tra le aree 10 e 11 della mappa. Qui troverete tre affioramenti rocciosi sul lato occidentale dell'area 11, appena a nord-est del Northeastern Camp. Gli affioramenti si rigenereranno da soli nel tempo, ma se non volete aspettare potete allontanarvi con il viaggio rapido e tornare dopo pochi istanti, così da ritrovare intatti i punti di raccolta scoperti in precedenza.

Ossa Coralline

Le Ossa Coralline possono essere ottenuti dai mucchi di ossa presenti negli Altipiani Corallini, sempre con lo stesso meccanismo descritto in precedenza. Anche in questo caso vi occorrerà un pò di fortuna, ma andando a cercare nei punti giusti le cose si faranno più rapide e semplici. I mucchi di ossa in cui conviene cercare sono posizionati all'interno dell'area 2, nelle vicinanze dell'area 3. Seguite il sentiero che attraversa l'area 2 da sud a nord e proseguite a est verso il bivio: qui dovreste avvistare le tre pila di ossa, due sul lato destro e l'altra sulla sinistra.

Dopo aver rovistato in tutte e tre le pila di ossa, potete tornare all'inizio del percorso e attendere che si rigenerino. In alternativa potreste tornare verso la biforcazione e prendere il sentiero occidentale: proseguendo verso la radura dell'area 4 dovreste incontrare un mucchio di ossa, con la possibilità di rovistare in un'altra pila nella parte superiore dell'area 3.

Come procede la vostra rincorsa alle armi e alle migliori armature presenti nel nuovo hunting game Capcom? Nel frattempo, non dimenticate di visitare il nostro hub a tema Monster Hunter World con tutte le guide e gli articoli dedicati al gioco.