Monster Hunter World: dove trovare l'Osso Antico, l'Osso Roccioso e l'Osso Deforme

Continua il nostro viaggio di Monster Hunter World alla ricerca delle risorse più utili per il crafting. In questa Guida vi illustreremo i punti migliori della mappa in cui trovare le ossa rare.

Dal momento che questi materiali sono piuttosto difficili da accumulare, vi consigliamo di raccoglierne la maggior quantità possibile durante le varie esplorazioni. Ricordate che le ossa rare non verranno mai droppate dai mostri: l'unico modo per ottenerle rimane quello di raccoglierle dai mucchi di ossa disseminati nel mondo di gioco. Scopriamo i punti migliori della mappa in cui trovarli.

Osso Antico

L'Osso Antico può essere ottenuto dai mucchi di ossa presenti nella Foresta Antica, la prima area di Monster Hunter World. Per una raccolta più tranquilla potete dirigervi verso la radura dell'area 2 oppure verso la spiaggia dell'area 4. In alternativa potete raggiungere le aree 6,7,8, ma in tal caso dovreste preoccuparvi del Rathalos che tende a deporre le uova in queste zone (soprattutto nell'area 8), cosa che potrebbe complicare la vostra ricerca.

Osso Roccioso

L'Osso Roccioso andrà ricercato nelle Guglie Selvagge, in particolar modo nelle aree 5,6,8,10 e 12. Per velocizzare la raccolta vi consigliamo di optare per l'area 5, raggiungendo il grande spazio agricolo in cui sono presenti tre pile di ossa ravvicinate. Viaggiate rapidamente verso il campo situato a sud-ovest, proseguite a nord-est e risalite il sentiero più stretto nella zona 5 per individuare due mucchi. Raccoglieteli e ripetete l'operazione fino a quando non lo riterrete necessario.

Osso Deforme

L'Osso Deforme si troverà nei mucchi presenti nella Valle Putrefatta, nelle aree 1,2,4 e 5, ma i punti migliori in cui raccoglierli sono le zone 2 e 4. Partite dall'area 2, rovistate tra le pila di ossa e dirigetevi a sud lungo il sentiero che conduce alla radura dell'area 4. Saccheggiate i mucchi fino ad esaurirli, allontanatevi (anche con il viaggio rapido) in modo da farli rigenerare e ricominciate dall'area 2. Come al solito, ripetete l'operazione quanto basta per i vostri scopi, così da accumulare un buon numero di ossa.

