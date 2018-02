Monster Hunter World: dove trovare pelle di Pterowyvern, tessuto malevolo e pelle calda

Quanto è interessante?







Dopo avervi spiegato come ottenere ossa coralline e cristalli negli Altipiani Corallini , in questa mini-guida divi indicheremo dove trovare la, lae la.Dal momento che in Monster Hunter World il crafting riveste una certa importanza, fare scorta dei materiali principali rimane una buona abitudine da tenere sempre a mente. Trovare quello che si cerca non è affatto semplice, data la vastità della mappa, ma seguendo le nostre indicazioni non farete fatica a rintracciare i luoghi migliori per raccogliere la, ile laLapuò essere ottenuta eliminando i piccoli mostri volanti come i Noios nelle Guglie Selvagge o i Mernos nella Foresta Antica. Questi ultimi, in particolare, si muoveranno spesso in branco sia nell'area 5 che nell'area 11 della mappa, con la possibilità di affrontarne una buona quantità in tempi ravvicinati. Dato che queste pelli sono piuttosto rare, vi consigliamo di uscire e rientrare nell'area per ricaricare i mostri e continuare a raccogliere le pelli fino ad accumularne un numero sufficiente.Avendo un livello di rarità pari a 5, ilrimane una delle risorse più preziose e difficili da trovare. Una volta che avrete sbloccato l'abilità di mandare il vostro Palico a caccia di materiali, selezionate la missione più difficile a vostra disposizione (le migliori sono quelle mostrate in rosso con tre stelle) e spedite il vostro compagno alla ricerca del tessuto. Fatene sempre scorta, vi servirà per craftare le armature di alto livello.Per ottenere labisognerà eliminare i Kelbi, le creature simili ai cervi scovabili in giro per la mappa. In questo caso non sarà difficile trovarli, visto che tenderanno a spostarsi in branco in tutte le aree, quindi sarà sufficiente tenere gli occhi aperti durante le varie esplorazioni e affrontarli ogni volta che ne avvisterete alcuni. Viaggiando verso l'accampamento situato nelle, comunque, vi basterà proseguire verso est per incontrarne tre nell'area 1.Come procedono le vostre cacce e le vostre avventure nel nuovo hunting game targato? Per non lasciarvi sfuggire nulla, ricordatevi di visitare il nostro hub a tema Monster Hunter World con tutte le guide e gli articoli dedicati al gioco.