Monster Hunter World: due ore di gameplay dall'Open Beta con il Nergigante

A pochi giorni dal lancio ufficiale del gioco, la Beta pubblica diè tornata attiva per la terza volta portando con sé un'interessante novità, una caccia inedita con protagonista l'insaziabile

Per l'occasione, Angelo de Martini l'ha giocata per oltre due ore sui nostri canali Twitch e YouTube in compagnia della community di Everyeye, rispondendo alle domande degli utenti e cimentandosi, tra le altre cose, nella caccia al Nergigante. Il risultato, è questo lunghissimo video gameplay che potete ammirare in replica nel player in cima alla notizia. Buona visione!

Monster Hunter World debutterà il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre i giocatori PC dovranno pazientare fino al prossimo autunno. Vi ricordiamo che l'attuale Open Beta resterà attiva fino alle ore 03:00 del 22 gennaio. In vista dell'uscita del gioco verrà messa in commercio anche una PlayStation 4 Pro Limited Edition a tema al prezzo di 479,99 euro, comprendente una copia del gioco e un DualShock 4 personalizzato.