Monster Hunter World: due ore di gameplay dall'Open Beta su PlayStation 4

ha finalmente dato il via all' Open Beta disu, accessibile anche ai giocatori non iscritti al. Il nostro Alessandro Bruni l'ha così giocata in diretta per oltre due ore nel pomeriggio di ieri 22 dicembre 2017.

Il risultato è un lunghissimo gameplay che potete guardare in replica grazie al player che trovate in apertura di notizia. Sono state affrontate le tre differenti missioni proposte in modalità multiplayer, coinvolgendo anche alcuni degli spettatori. Per l'occasione, Alessandro ha anche risposto a tantissime domande che gli sono state sottoposte in chat. Buona visione!

Vi ricordiamo che Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC arriverà successivamente in una data non ancora annunciata. Capcom ha assicurato che saranno necessarie almeno 40-50 ore per completare la campagna principale. Se vi state approcciando per la prima volta a questa serie, potrebbe esservi utile la nostra guida con i trucchi e le strategie da utilizzare durante le sessioni di caccia.