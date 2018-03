Monster Hunter World: ecco tutte le modifiche alle armi previste con la patch del 22 marzo

L'agenda dei cacciatori diè fitta di impegni . Il mese prossimo potranno dare il benvenuto alla primavera con l'Astera Festival e festeggiare il trentesimo anniversario di Mega Man con un costume esclusivo per i Palico. Prima di allora, tuttavia, verrà pubblicato il corposo aggiornamento del 22 marzo.

Come già sicuramente saprete, grazie ad esso nel Nuovo Mondo approderà il temibile Deviljho, che a causa del suo metabolismo accelerato è sempre alla ricerca di una preda. È estremamente violento ed è noto per la sua abilità di azzannare e scuotere altri mostri. Per l'occasione, verranno aggiunte anche le armi del Deviljho, e i set di armatura Vangis α e β.

L'aggiornamento del 22 marzo, tuttavia, introdurrà anche numerosi bilanciamenti alle armi di gioco, che Capcom ha già provveduto ad illustrare:

Spadone : Aumentato il danno per i Fendenti caricati. Fendente caricato II — Danno aumentato. Fendente caricato III — Danno aumentato. Fendente caricato forte II — Danno aumentato. Fendente caricato forte III — Danno aumentato.

: Aumentato il danno per i Fendenti caricati. Fendente caricato II — Danno aumentato. Fendente caricato III — Danno aumentato. Fendente caricato forte II — Danno aumentato. Fendente caricato forte III — Danno aumentato. Spada lunga : Migliorato il tempismo dell'input del Fendente mistico e del rilevamento dell'hitbox. Fendente mistico — Aumentata la finestra di successo per eseguire il colpo. Fendente mistico — Aumentata l'hitbox di successo del colpo. Fendente mistico — Aumentata l'hitbox dei danni. Fendente mistico — Aumentato l'angolo entro il quale il giocatore può controllare la direzione di attacco. Spacca-elmi spirito — (Correzione bug) Dopo l'uso, garantisce l'immunità alle spinte fino al ritorno a terra.

: Migliorato il tempismo dell'input del Fendente mistico e del rilevamento dell'hitbox. Fendente mistico — Aumentata la finestra di successo per eseguire il colpo. Fendente mistico — Aumentata l'hitbox di successo del colpo. Fendente mistico — Aumentata l'hitbox dei danni. Fendente mistico — Aumentato l'angolo entro il quale il giocatore può controllare la direzione di attacco. Spacca-elmi spirito — (Correzione bug) Dopo l'uso, garantisce l'immunità alle spinte fino al ritorno a terra. Spada e scudo: Aumentato il danno del Fendente rotante e migliorato l'uso della fionda. Fendente rotante — Danno aumentato. È ora possibile sfruttare i cuneotteri con la fionda ad arma estratta.

Aumentato il danno del Fendente rotante e migliorato l'uso della fionda. Fendente rotante — Danno aumentato. È ora possibile sfruttare i cuneotteri con la fionda ad arma estratta. Martello : Modificati i valori di stordimento degli attacchi caricati. Carica livello 2 — Aumentato lo stordimento del montante caricato. Carica livello 2 — Aumentato lo stordimento del montante caricato brutale. Carica livello 3 — Aumentato lo stordimento del Big Bang caricato.

: Modificati i valori di stordimento degli attacchi caricati. Carica livello 2 — Aumentato lo stordimento del montante caricato. Carica livello 2 — Aumentato lo stordimento del montante caricato brutale. Carica livello 3 — Aumentato lo stordimento del Big Bang caricato. Corno da caccia: Aumentato il potere di attacco. L'effetto del bis della melodia di automiglioramento aumenterà anche l'attacco (l'effetto è ora chiamato "Aumenta attacco / Annulla respinta attacchi").

Aumentato il potere di attacco. L'effetto del bis della melodia di automiglioramento aumenterà anche l'attacco (l'effetto è ora chiamato "Aumenta attacco / Annulla respinta attacchi"). Lancia-fucile : Ridotta la perdita di acutezza della Scarica e aumentato il danno di alcuni attacchi. Scarica — Aumentati i parametri del danno quando l'acutezza è gialla o inferiore. Ridotta la perdita di acutezza per tutti gli attacchi. Cannone wyvern — Danno aumentato. Fuoco di wyvern — Danno aumentato.

: Ridotta la perdita di acutezza della Scarica e aumentato il danno di alcuni attacchi. Scarica — Aumentati i parametri del danno quando l'acutezza è gialla o inferiore. Ridotta la perdita di acutezza per tutti gli attacchi. Cannone wyvern — Danno aumentato. Fuoco di wyvern — Danno aumentato. Spadascia : Miglioramenti alla mossa Scarica zero per renderla più semplice da usare. Scarica zero — Effetto di Protezione udito livello 4 durante l'uso. È ora possibile concatenare l'inizio di Spada: scarica elementale aerea in Scarica zero. Scarica zero conclusiva — Danno aumentato. Scarica elementale conclusiva — Rimossa la perdita di acutezza. Scarica zero — (Correzione bug) Dopo l'uso, garantisce l'immunità alle spinte fino al ritorno a terra.

: Miglioramenti alla mossa Scarica zero per renderla più semplice da usare. Scarica zero — Effetto di Protezione udito livello 4 durante l'uso. È ora possibile concatenare l'inizio di Spada: scarica elementale aerea in Scarica zero. Scarica zero conclusiva — Danno aumentato. Scarica elementale conclusiva — Rimossa la perdita di acutezza. Scarica zero — (Correzione bug) Dopo l'uso, garantisce l'immunità alle spinte fino al ritorno a terra. Lama caricata : Modifiche al bilanciamento delle fiale Impatto e Elementale. Fiala impatto - L'aumento dell'attacco causato da effetti ad eccezione dell'abilità Artiglieria (riguardanti le esplosioni) è stato diminuito. Ascia: turbine elementale potenziato — Ridotto lo stordimento per la fiala Impatto. Aumentati i valori di stordimento delle fiale per tutti gli attacchi ad eccezione di Ascia: turbine elementale potenziato. Aumentati i valori elementali per tutte le fiale elementali. Ascia: turbine elementale potenziato — Esplosioni della fiala Elementale più vicine per renderle più facili da colpire.

: Modifiche al bilanciamento delle fiale Impatto e Elementale. Fiala impatto - L'aumento dell'attacco causato da effetti ad eccezione dell'abilità Artiglieria (riguardanti le esplosioni) è stato diminuito. Ascia: turbine elementale potenziato — Ridotto lo stordimento per la fiala Impatto. Aumentati i valori di stordimento delle fiale per tutti gli attacchi ad eccezione di Ascia: turbine elementale potenziato. Aumentati i valori elementali per tutte le fiale elementali. Ascia: turbine elementale potenziato — Esplosioni della fiala Elementale più vicine per renderle più facili da colpire. Falcione insetto : Miglioramenti generali alla durata degli effetti degli estratti. Durata degli effetti degli estratti aumentata. La durata degli effetti non diminuisce quando si è in groppa a un mostro. Migliorato l'effetto dell'aumento del potere di attacco dell'estratto ibrido.

: Miglioramenti generali alla durata degli effetti degli estratti. Durata degli effetti degli estratti aumentata. La durata degli effetti non diminuisce quando si è in groppa a un mostro. Migliorato l'effetto dell'aumento del potere di attacco dell'estratto ibrido. Lancia : Miglioramenti per renderne più semplice l'utilizzo. Contro affondo — Respinte annullate temporaneamente dopo un contro affondo eseguito con successo.

: Miglioramenti per renderne più semplice l'utilizzo. Contro affondo — Respinte annullate temporaneamente dopo un contro affondo eseguito con successo. Doppie lame : Barra demone più facile da accumulare. Barra demone — Ora può aumentare con Fendenti rotanti in modalità demone e Furia demoniaca. Modalità demone — (Correzione bug) Può essere annullata dopo una Schivata demoniaca.

: Barra demone più facile da accumulare. Barra demone — Ora può aumentare con Fendenti rotanti in modalità demone e Furia demoniaca. Modalità demone — (Correzione bug) Può essere annullata dopo una Schivata demoniaca. Arco : Corretti alcuni bug. Tiro rapido — (Correzione bug) Risolto un bug che applicava due volte l'effetto dell'abilità Bonus ventaglio/tiro potente. Perfora draghi — (Correzione bug) Ora viene lanciato davanti al giocatore, a prescindere dall'orientamento della telecamera, se lanciato oltre l'angolo limite dell'attacco.

: Corretti alcuni bug. Tiro rapido — (Correzione bug) Risolto un bug che applicava due volte l'effetto dell'abilità Bonus ventaglio/tiro potente. Perfora draghi — (Correzione bug) Ora viene lanciato davanti al giocatore, a prescindere dall'orientamento della telecamera, se lanciato oltre l'angolo limite dell'attacco. Balestra leggera : Nessuna modifica.

: Nessuna modifica. Balestra pesante: Nessuna modifica.

Cosa ne pensate di tutti questi cambiamenti? Quale arma utilizzate per dare la caccia ai mostri? Vi ricordiamo che Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC verrà pubblicata nel corso del prossimo autunno.