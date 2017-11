Monster Hunter World: l'esclusiva Lenticular Edition in preordine su Amazon!

Sono aperti i preordini per ladi, edizione speciale del gioco disponibile in esclusiva su Amazon Italia, ora in preorder al prezzo di, stesso prezzo della versione Standard.

Monster Hunter World Lenticural Edition si caratterizza per la presenza di una confezione con copertina lenticolare e artwork esclusivo per Amazon.it:

Il gioco sarà disponibile anche in una speciale Collector's Edition che includerà la statuetta del Nergigante alta 12 centimetri, artbook e colonna sonora, il tutto racchiuso in una confezione premium da collezione. Al momento questa edizione risulta sold-out presso tutti i principali rivenditori.

Monster Hunter World uscirà in Europa il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, nei prim imesi dell'anno su PC. La Open Beta si terrà a dicembre in esclusiva su PS4 e PS4 Pro.