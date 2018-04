Monster Hunter World: l'evento crossover con Devil May Cry parte il 27 aprile

Novità in vista per i fan di Monster Hunter: nella giornata di oggi prende il vie l'evento crossover con Mega Man, inoltre Capcom ha annunciato che la collaborazione con Devil May Cry partirà il prossimo 27 aprile.

A partire da venerdì 27 aprile i giocatori potranno dunque prendere parte alla quest denominata

Code Red (Codice Rosso, in italiano) accessibile ai giocatori di Livello 14, la quest si svolgerà in Arena, obiettivo: dare la caccia a una serie di creature non ancora identificate. Come ricompensa i giocatori otterranno il set di armi e il costume di Dante.

Ricordiamo inoltre che è ancora in corso l'evento Festival Fiori di Primavera, il quale permetterà di ottenere varie ricompense come l'esclusivo Set Floreale.