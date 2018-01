Monster Hunter World: l'evento dedicato a Horizon Zero Dawn inizia domani

ha annunciato che la speciale collaborazione tra Horizon Zero Dawn Monster Hunter World inizierà da domani 26 gennaio, lo stesso giorno in cui il nuovo hunting gamedebutterà su PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti della console Sony avranno accesso a una event quest a tema.

La prima parte della quest di Monster Hunter World dedicata a Horizon Zero Dawn si chiamerà "Wild Teachings" e si presenterà come una missione da 5 stelle. L'incarico richiederà di essere di livello HR6 o superiore, con l'obiettivo di eliminare 8 Barnos all'interno di un'arena. Completando la quest, i giocatori otterranno i materiali necessari per creare l'arma "Machine Beast Neko Grinder" e il set armatura "Machine Beast Neko Series", entrambi dedicati al vostro Palico.

La seconda parte arriverà invece in un secondo momento, permettendovi al suo completamento di ottenere per il vostro cacciatore l'arma "Aloy's Bow" e il set "Aloy Series", come potete vedere nelle due immagini riportate in calce alla notizia. Ricordiamo che la quest dedicata a Horizon Zero Dawn sarà disponibile su PS4 per un periodo di tempo limitato.