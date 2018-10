Monster Hunter World: l'evento dedicato a Mega Man arriva su PC questa settimana

nella giornata di oggi Capcom ha annunciato che a breve i giocatori che hanno acquistato Monster Hunter World su PC potranno partecipare all'evento speciale dedicato a Mega Man che introdurrà un incarico speciale inedito e pezzi di equipaggiamento a tema per il vostro Palico.

Per la precisione, l'evento crossover dedicato a Mega Man comincerà venerdì 19 ottobre e si concluderà dopo due settimane esatte, ovvero venerdì 2 novembre. In questo arco di tempo, i cacciatori avranno a disposizione l'incarico speciale A Cuccia, Rush!, che vi richiederà di sconfiggere due Odogaron all'interno dell'arena. Al completamento della missione riceverete dei ticket speciali da scambiare all'interno della Forgia. Ve ne serviranno cinque in totale: tre per forgiare l'armatura e altri due per il Buster di Mega Man per il vostro Palico. Ricordiamo che la quest A Cuccia Rush! è di Livello 7 e richiede un Grado Cacciatore pari almeno a 13. Gli Odogaron sono deboli al Tuono e al Ghiaccio, resistenti al Drago e particolarmente inclini alla paralisi, dunque scegliete accuratamente le armi da imbracciare in battaglia. Vi consigliamo infine di avere la Carne di Astera sempre a portata di mano, vi tornerà utile per fermare il sanguinamento.

Monster Hunter World è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One.