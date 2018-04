Monster Hunter World: l'evento dedicato a Sakura di Street Fighter V si svolgerà a maggio

Nelle scorse ore Capcom ha aggiornato la fitta programmazione delle attività previste in Monster Hunter World. Abbiamo così scoperto che la seconda parte dell'evento crossover con Street Fighter V dedicata a Sakura partirà il 4 maggio.

La quest "L'imperatrice dei ciliegi" sarà suddivisa in tre fasi (I-II-III) e si svolgerà nell'Arena. I cacciatori saranno chiamati a sconfiggere una Rathian rosa. Per accedere alle missioni, che hanno un livello pari a 7 stelle, è richiesto un Grado Cacciatore 12 o superiore. I giocatori potranno così ottenere l'armatura di Sakura della serie α, che darà al loro personaggio le sembianze della combattente, similmente a quanto già accaduto con Ryu. Potete ammirarla nelle immagini che trovate in galleria.

In Monster Hunter World non mancano di certo le attività da svolgere. Il più recente aggiornamento ha introdotto il possente drago anziano Kulve Taroth e la location Grotte di El Dorado, mentre in questi giorni è attivo l'evento "A Caccia, Rush", dedicato a Mega Man. Il 27 aprile, invece, sarà il turno di "Codice Rosso", missione dedicata ad un'altra celebre serie di Capcom, Devil May Cry. Vi ricordiamo che l'hunting game è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti PC dovranno pazientare fino all'autunno.