Monster Hunter World: l'evento di Mega Man è ora disponibile

A partire da oggi e fino al 26 aprile, tutti i giocatori di Monster Hunter World potranno partecipare al nuovo evento speciale dedicato a Mega Man. Completando i nuovi incarichi sarà possibile ottenere una nuova armatura a tema per Feline.

Stiamo parlando di un incarico di livello 7 che richiede un Grado Cacciatore pari almeno a 13. La missione speciale richiede di sconfiggere due Odogaron nell'Arena (i due mostri non appariranno nello stesso momento, quindi basterà affrontarne uno alla volta). Portando a termine la quest si potranno ottenere materiali da craftare per costruire l'armatura di Mega Man, senza dimenticare che il completamento della missione sbloccherà anche diversi effetti sonori tratti dai giochi 8-bit della serie (tra cui Mega Man II, Mega Man III e Mega Man IV). I due Odogaron elargiranno anche una piccola e una grande corona d'oro, permettendo di agevolare la vostra progressione nel corso dell'avventura.

Ricordiamo che fino al 20 aprile sarà disponibile l'evento Festival Fiori di Primavera, durante il quale si potrà ottenere un nuovo Set floreale per il Cacciatore. Per saperne di più sulla nuova missione dedicata a Mega Man vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine: a breve vi daremo alcuni pratici consiglio per ottenere facilmente la nuova armature per Feline.