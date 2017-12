Monster Hunter World: Famitsu svela nuovi dettagli sull'hunting game di Capcom

L'ultimo numero del noto magazine giapponese Famitsu ha svelato maggiori informazioni su uno dei giochi più attesi per il prossimo anno:, l'hunting game diattualmente in fase di Beta su PlayStation 4.

Apprendiamo dunque che i giocatori potranno accettare le taglie che saranno proposte e assegnate dai ricercatori. Affrontando queste missioni, sarà possibile acquisire le Armor Spheres, utili a migliorare la propria armatura, e i Punti Ricerca. Le taglie "registrate" potranno essere attivate a discrezione del giocatore in qualsiasi momento, mentre quelle "distribuite" verranno rese disponibili online ad intervalli regolari e forniranno ricompense migliori. Alcune taglie saranno difficilmente completabili in solitaria, quindi potrebbe rivelarsi necessaria la cooperazione online.

Ad affiancare le quest principali, utili al proseguimento della storia, ci saranno le "Free Quest", missioni secondarie sempre disponibili per i giocatori, e le "Quest Ricerca" specificatamente pensate per il gioco online. Presenti inoltre le Guild Card che, se scambiate con altri utenti, permetterà talvolta di avere il rispettivo companion ad affiancarci sul campo di battaglia.

Monster Hunter World uscirà su PS4 e Xbox One il 26 gennaio, mentre arriverà su PC in un secondo momento. Il gioco riceverà nuovi mostri con update post-lancio; per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra anteprima.