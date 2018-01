Monster Hunter World: i fan si divertono a ricreare con l'editor alcuni famosi personaggi

Mentre la maggior parte dei cacciatori è occupata a esplorare il mondo di gioco, assimilare le meccaniche di gameplay e andare a caccia di mostri in, molti altri si stanno invece divertendo in modo differente: ricreando con l'editor alcuni personaggi iconici di altri franchise!

Quello proposto dal gioco non è certamente l'editor più realistico e potente mai messo a disposizione, ma è perfettamente in grado di assecondare la vena creativa dei fan. C'è chi ha creato una riproduzione di Freezer, uno dei villain più iconici di Dragon Ball, che certamente non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Altri invece hanno dato vita a Geralt di Rivia (The Witcher), Yondu (I Guardiani della Galassia), l'Agente 47 (Hitman) e Thor. C'è anche chi ha dato sfogo alla sua immaginazione stampando sulla fronte del suo cacciatore il marchio di una nota bevanda energetica.

Potete ammirare l'estro di tali utenti nei tweet condivisi in calce a questa notizia. Voi invece? Avete creato qualcosa di interessante? Mostratecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che Monster Hunter World è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre i giocatori PC dovranno attendere il prossimo autunno. Nella giornata di ieri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni hanno analizzato l'endgame del gioco in una lunga sessione giocata sui nostri canali.