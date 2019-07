Monster Hunter World: tutti Festival di Astera torneranno dal 26 luglio!

Avete cominciato a giocare a Monster Hunter World da poco, e vi siete persi i passati eventi stagionali? Niente paura, Capcom ha annunciato che a partire da venerdì 26 luglio verranno riproposti tutti i Festival di Astera per la gioia di tutti i cacciatori!

Il periodo di festività, che durerà ben 5 settimane, vedrà avvicendarsi gli eventi a cadenza settimanale, secondo questo calendario:

Settimana 1 - Festival fiori di primavera : da venerdì 26 luglio 02:00 a venerdì 2 agosto 01:59

: da venerdì 26 luglio 02:00 a venerdì 2 agosto 01:59 Settimana 2 - Festival tramonto d'estate : da venerdì 2 agosto 02:00 a venerdì 9 agosto 01:59

: da venerdì 2 agosto 02:00 a venerdì 9 agosto 01:59 Settimana 3 - Festival raccolto d'autunno : da venerdì 0 agosto 02:00 a venerdì 16 agosto 01:59

: da venerdì 0 agosto 02:00 a venerdì 16 agosto 01:59 Settimana 4 - Festival stelle d'inverno : da venerdì 16 agosto 02:00 a venerdì 23 agosto 01:59

: da venerdì 16 agosto 02:00 a venerdì 23 agosto 01:59 Settimana 5 - Festival di ringraziamento: da venerdì 23 agosto 02:00 a venerdì 30 agosto 01:59

I Festival sono eventi stagionali che si tengono presso la Caccia Celeste, che per l'occasione si presenta decorata e con tutti gli assistenti abbigliati a tema. Per tutta la loro durata verranno riproposte quasi tutte le missioni evento passate, mentre i Cacciatori riceveranno come bonus di accesso due Buoni Megafortuna (tre, nel caso del Festival di ringraziamento). Non è finita qui! Un piatto speciale stagionale sarà disponibile nella mensa della Caccia Celeste, le strutture avranno prezzi scontati e l'Assistente avrà a disposizione costumi speciali. Sarà inoltre possibile ottenere nuovi sfondi, titoli e pose per la tessera gilda, oltre ai costumi per il Poogie (a meno che non siano già stati sbloccati in precedenza).

Una ghiotta occasione per ottenere equipaggiamenti ed oggetti speciali in vista del lancio della grande espansione Iceborne, previsto per il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One. I cacciatori su PC dovranno invece attendere l'arrivo dell'inverno.