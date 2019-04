Monster Hunter World: il Festival Fiori di Primavera inizia il 26 aprile!

Torna anche quest'anno in Monster Hunter World l'evento dedicato alla stagione primaverile! Capcom ha annunciato che il Festival Fiori di Primavera si svolgerà dalle ore 01:00 del 26 aprile alle 00:59 del 17 maggio.

L'evento stagionale si terrà presso la Caccia Celeste, presso la quale i giocatori potranno ammirare nuove decorazioni e lo staff vestito con abiti a tema. Per l'occasione, quasi tutte le missioni evento lanciate in precedenza torneranno disponibili. I cacciatori riceveranno bonus di accesso speciali (2 Buoni megafortuna e 1 Buono fiori di primavera) e richieste limitate che forniranno Fuochi d'artificio floreali e Buoni fiori di primavera. Utilizzando questi ultimi potranno creare il set di armatura Floreale e il set di armatura Farfalla per il compagno.

In aggiunta, ci saranno anche nuovi sfondi, titoli e pose per la tessera gilda, il costume Ronzape per il Poogie, il costume Ape laboriosa per l'assistente, un piatto speciale stagionale e sconti su oggetti e servizi presso le strutture. Ci sarà tanto da fare, non c'è che dire!

Ne approfittiamo per ricordarvi che sono attese diverse novità nella versione PC di Monster Hunter World disponibile su Steam. Il 3 maggio prenderà il via la collaborazione con Assassin's Creed, mentre la settimana successiva toccherà alla missione evento di The Witcher 3. Ieri, intanto, ha fatto il suo debutto la Kulve Taroth arcitemprata.