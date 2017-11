Monster Hunter World: gameplay e Q&A in diretta da Lucca domani 5 novembre

Non solo ildi, tra i protagonisti delle trasmissioni didaldi domani 5 novembre ci sarà anche

In diretta a partire dalle ore 16:00, la redazione giocherà all'atteso hunting game di Capcom, che si preannuncia straordinario. Oltre a mostrare il gameplay, risponderemo a tutte le domande di voi spettatori!

Monster Hunter World è atteso su PlayStation 4 e Xbox One per il 26 gennaio 2018 in Europa, mentre la versione PC arriverà successivamente. Dal 9 dicembre sarà invece disponibile la beta pubblica in esclusiva per gli utenti PlayStation con una sottoscrizione Plus attiva. Sappiate, infine, che in Monster Hunter World non saranno presenti loot box e microtransazioni.