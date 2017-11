Monster Hunter World: Gameplay e Q&A in diretta da Lucca (Replica)

Francesco Fossetti e Alessandro Bruni sono tornati a giocare cona Lucca Comics & Games 2017. Oltre a mostrare nuove sequenze di gameplay, la nostra redazione si è messa a disposizione per unsu tutte le novità in arrivo il 26 gennaio.

In cima alla notizia trovate la replica della trasmissione andata in diretta a Lucca, in cui Francesco Fossetti e Alessandro Bruni giocano a Monster Hunter World mentre rispondono a tutte le domande degli spettatori. Ricordiamo che il titolo è atteso su PlayStation 4 e Xbox One per il 26 gennaio 2018 in Europa, mentre la versione PC arriverà successivamente.

Se non vedete l'ora di provare il gioco con mano, segnaliamo che dal 9 dicembre sarà disponibile la beta pubblica in esclusiva per gli utenti PlayStation (con una sottoscrizione PlayStation Plus attiva). Tra le ultime dichiarazioni fornite dagli sviluppatori, invece, è arrivata la conferma che in Monster Hunter World non ci saranno le microtransazioni.

Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.