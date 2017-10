Monster Hunter World giocato da Lucca Comics il primo novembre alle 17:00

Mercoledì 1 novembre alle 17:00 sintonizzatevi sui canali Twitch YouTube di Everyeye.it per uno show imperdibile: in diretta dagiocheremo a, rispondendo alle vostre domande e curiosità sul gioco.

Vi diamo appuntamento per mercoledì 1 dicembre alle 17:00 per il live gameplay di Monster Hunter World e vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione. La registrazione, inoltre, è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community.

Ricordiamo che Monster Hunter World sarà giocabile in anteprima a Lucca Comics & Games 2017, chi non potrà partecipare alla fiera toscana non deve però disperare, in quanto la Beta Pubblica del gioco partirà per tutti a dicembre.