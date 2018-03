Monster Hunter World: un giocatore ha raggiunto il rango 999

Stando a una recente testimonianza emersa in rete, sembra proprio che un giocatore di Monster Hunter World sia riuscito a raggiungere il rango cacciatorein poco più di un mese. Con ogni probabilità si tratta proprio del level cap.

Come riportato su GameRant (e nell'immagine proposta in calce alla notizia), si direbbe che un giocatore di Monster Hunter World sia riuscito a raggiungere il rango 999 con il proprio cacciatore, e per farlo sarebbe occorso un mese di gioco decisamente intenso. Ricordiamo che il rango del giocatore viene limitato a 15 fino al completamento della modalità storia, per poi sbloccarsi del tutto durante le attività di endgame.

Stando alle testimonianze del giocatore che ha raggiunto il rango 999, inoltre, pare proprio che questa cifra rappresenti il level cap di Monster Hunter World, esattamente come avveniva nei precedenti capitoli della serie. Invece voi a quale rango siete arrivati con il vostro personaggio?