Monster Hunter World è il gioco Capcom più venduto, RE7 sopra i dieci milioni

Capcom ha aggiornato la lista dei propri Million Seller, ovvero di quei giochi che hanno superato quota un milione di copie vendute. Al primo posto troviamo Monster Hunter World con 17.5 milioni di unità distribuite, al secondo posto arriva Resident Evil 7 Biohazard a quota 10.2 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

Terzo posto per Resident Evil 2 Remake, in Top 10 trovano spazio anche Monster Hunter World Iceborne, Resident Evil 5 e 6, l'originale Resident Evil 2 per PlayStation e Street Fighter II per Super Nintendo, oltre a Street Fighter V.

Capcom Million Seller

Monster Hunter World PS4/Xbox One/PC 17.5 milioni Resident Evil 7 biohazard PS4/Xbox One/PC 10.2 milioni Resident Evil 2 PS4/Xbox One/PC 8.9 milioni Monster Hunter World Iceborne PS4/Xbox One/PC 8.5 milioni Resident Evil 5 PS3/Xbox 360 8.0 milioni Resident Evil 6 PS3/Xbox 360 8.0 milioni Monster Hunter Rise NSW 7.5 milioni Street Fighter II SNES 6.3 milioni Street Fighter V PS4/PC 6.0 milioni Resident Evil 2 PS 4.96 milioni

Tra le novità invece si segnalano Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin con 1.3 milioni di copie, Resident Evil Village a 4.8 milioni, Monster Hunter Rise per Nintendo Switch a 7.5 milioni e Resident Evil 3 Remake a 4.6 milioni, crescono anche le vendite di Street Fighter V e Devil May Cry V con il primo che supera il traguardo delle sei milioni di unità e il secondo che arriva a 4,7 milioni.