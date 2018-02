Monster Hunter World è il gioco più venduto in Giappone, Secret of Mana al secondo posto

è ancora una volta il gioco più venduto in Giappone, anche questa settimana l'Hunting Game di Capcom continua a spopolare con oltre 85.000 copie vendute. Secret of Mana per PS4 debutta invece al secondo posto con 36.000 unità.

Numeri piuttosto tiepidi invece per Bayonetta su Nintendo Switch, in totale i due giochi hanno venduto poco più di 22.000 copie. Di seguito, la classifica completa:

Classifica Software Giapponese (tra parentesi, le vendite totali)

[PS4] Monster Hunter World (Capcom, 01/26/18) – 85,322 (1,836,291)

[PS4] Secret of Mana (Square Enix, 02/15/18) – 36,042

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 21,815 (2,042,844)

[PSV] Idolish7: Twelve Fantasia (Bandai Namco, 02/15/18) – 21,481

[PS4] Dynasty Warriors 9 (Limited Edition Included) (Koei Tecmo, 02/08/18) – 21,180 (138,675)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – 19,280 (1,346,387)

[PSV] Secret of Mana (Square Enix, 02/15/18) – 17,947

[PS4] A Certain Magical Virtual-On (Sega, 02/15/18) – 17,938

[PS4] Sword Art Online Fatal Bullet (Bandai Namco, 02/08/18) – 12,981 (88,604)

[NSW] Mario + Rabbids Kingdom Battle (Nintendo, 01/18/18) – 12,776 (142,591)

[NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 12,640 (1,614,506)

[NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 11,764 (871,528)

[NSW] Bayonetta Ultimate Climax Edition (Nintendo, 02/16/18) – 11,694

[NSW] Bayonetta 2 (Nintendo, 02/16/18) – 9,532

[3DS] Pokemon Ultrasole e Ultraluna (Nintendo, 11/17/17) – 9,358 (1,558,042)

[PSV] A Certain Magical Virtual-On (Sega, 02/15/18) – 9,284

[PS4] Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco, 02/01/18) – 5,975 (88,943)

[3DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo, 12/28/17) – 5,842 (161,624)

[NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – 4,234 (369,040)

[NSW] 1-2-Switch (Nintendo, 03/03/17) – 4,194 (399,757)

Classifica Hardware (tra parentesi, le vendite della settimana precedente)

PlayStation 4 – 41,496 (59,691) Switch – 39,303 (43,404) PlayStation 4 Pro – 8,006(11,615) New 2DS XL – 5,778 (6,031) PlayStation Vita – 4,959 (4,133) New 3DS XL – 3,424 (3,581) 2DS – 959 (904) Xbox One X – 133 (209) Xbox One – 57 (52)

Sul fronte hardware, PlayStation 4 occupa la prima posizione della classifica, seppur con vendite inferiori rispetto alla settimana precedente. Switch al secondo posto, seguito da PS4 Pro e New Nintendo 2DS XL.