Monster Hunter World diventa un gioco da tavolo: presto la campagna Kickstarter

Con l'avvio del 2021, Monster Hunter: World ha festeggiato il suo terzo anno di presenza sul mercato: un percorso segnato da notevoli traguardi in termini di accoglienza, sia da parte della critica sia da parte del pubblico di appassionati.

Sull'onda del successo del titolo e della successiva espansione Monster Hunter World: Iceborne, il team di Steamforged ha deciso di provare a dare vita ad un gioco da tavolo dedicato alla produzione Capcom. Già autrice dell'adattamento di grandi produzioni quali Dark Souls od Horizon: Zero Dawn, la compagnia è pronta a plasmare un'esperienza cartacea dedicata ai Cacciatori e alle Cacciatrici. Per tradurre l'idea in realtà prenderà presto il via una campagna Kickstarter dedicata a Monster Hunter World: The Board Game.



Il crowfunding sarà operativo a partire dal prossimo 20 aprile e si protrarrà sino al 30 aprile. In questo periodo di tempo, Steamforged presenterà tutti i dettagli sul progetto e indicherà la somma necessaria a darvi vita. Con una lunga campagna narrativa, miniature di creature quali il Rathalos, il Great Jagras e l'Anjanath, Monster Hunter World: The Board Game punta a conservare le dinamiche essenziali che caratterizzano il videogame. Per un primo assaggio, potete visionare un primo trailer del gioco da tavolo, distribuito da Steamforged sulle pagine di Dicebreaker.



Nel frattempo, ricordiamo che tra le uscite di marzo 2021 su Nintendo Switch trova spazio il nuovo Monster Hunter: Rise.