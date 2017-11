Monster Hunter World: gli sviluppatori rispondono a 60 domande sul gioco

Dopo il video gameplay ambientato negli, Game Informer ha pubblicato un altro video dedicato ain cui vengono poste 60 domande al game director Yuya Tokuda e al direttore esecutivo Ryozo Tsujimoto.

Il filmato, visionabile in cima alla notizia, contiene 60 domane e risposte su Monster Hunter World dirette a Yuya Tokuda e Ryozo Tsujimoto, con la possibilità di conoscere nuovi dettagli (e nuove conferme) sul gioco. Tanto per cominciare, gli sviluppatori hanno precisato che Monster Hunter World può considerarsi a tutti gli effetti un sequel del quarto capitolo, una nuova avventura che proporrà un roster di mostri altrettanto nutrito e curato.

Oltre a confermare la presenza delle egg quest, Tokuda e Tsujimoto hanno svelato anche qualche curiosità, come la possibilità di ubriacarsi all'interno del gioco (senza nessuna influenza sulle statistiche del personaggio, però). Ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile a partire dal il 26 gennaio 2018 su PS4 e Xbox One, mentre debutterà su PC in un secondo momento. La beta invece partirà il 9 dicembre su Playstation 4 e sarà riservata esclusivamente agli utenti abbonati al Plus.