Monster Hunter World: un glitch inabilita le funzionalità online per alcuni giocatori

: come ci segnala lo stesso Sabaku , sembra che sia possibile aggirare il bug creando un secondo personaggio e proseguendo con esso l'avventura. Questa procedura, tuttavia, non risolve il problema nello slot del vostro personaggio originale.è finalmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One ma, sfortunatamente, sembrerebbe che alcuni giocatori stiano riscontrando alcuni problemi con le funzionalità online dell'hunting game di

Curiosamente, il problema è stato sollevato dallo YouTuber italiano Sabaku no Maiku, che su GameFAQs ha spiegato come determinate funzionalità del gioco online risultino completamente oscurate. Altri giocatori si sono poi accodati alla richiesta di spiegazioni, evidentemente afflitti dallo stesso tipo di problema.

Come segnalato sul forum ufficiale di Capcom, un utente è riuscito a risolvere il problema creando un secondo personaggio, giocando la campagna fino al momento della scelta dell'arma, e ricaricando in seguito il primo slot di salvataggio. Tuttavia, sembrerebbe che tale procedimento non risulti utile e funzionante per tutti. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Capcom, che in queste ore dovrebbe essere venuta a conoscenza del problema.

Monster Hunter World è disponibile per PS4 e Xbox One, mentre uscirà in autunno anche su PC.