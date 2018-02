Monster Hunter World: guida all'affinità delle armi del gioco

Affinità in scivolata (Affinity Sliding): aumenta l'Affinità per un breve periodo di tempo dopo una scivolata. Quest'abilità è posseduta, ad esempio, dai guanti del Kestodon, ottenute da missioni sia di basso grado che di alto grado (in quest'ultimo caso nella forma alfa).

Bonus Attacco (Attack Boost): ai livelli elevati aumenta l'Affinità, oltre che la potenza d'attacco. Nelle missioni di basso grado trovate quest'abilità sulla Cotta d'Osso e sull'Elmo di Rathalos. In alto grado invece su Cotta d'Osso Beta, Parabracci di Rathalos alfa, Schinieri Dober alfa, Elmo e Parabracci di Nergigante alfa. Il più efficace Bonus Attacco II può invece essere trovato su Cotta d'Osso alfa, Elmi di Rathalos alfa e beta, Schinieri e Cotta Dober alfa e beta, e Schinieri di Nergigante alfa e beta.

Rapi-Danno (Critical Draw): aumenta la probabilità che un attacco rapido in estrazione possa infliggere danni critici. Con le giuste armi e armature i danni critici sono pressoché garantiti. In basso grado potete trovarla solamente sull'Elmo Diablos. In alto grado invece sugli Schinieri Diablos alfa e sugli Schinieri di Legiana alfa. Il più potente Rapi-Danno II è invece su Elmo Diablos alfa e beta.

Occhio Critico (Critical Eye): aumenta in maniera significativa l'Affinità. In basso grado può essere trovato sugli Schinieri di Kulu e Odogaron. In alto grado, invece, sugli schinieri di Kulu alfa e beta.

Come abbiamo già imparato nella guida alle armi di Monster Hunter World , non esistono delle vere e proprie classi e i cacciatori non salgono di livello come in un gioco di ruolo tradizionale.La progressione è quindi interamente legata all'ottenimento di armi e armature di migliore qualità con statistiche e abilità più efficaci. Oltre alla vostra bravura che aumenta con il passare delle ore, s'intende. Uno dei tanti parametri che doveste tenere sempre in seria considerazione, in ogni caso, è l'. Di cosa si tratta? Scopriamolo assieme!L'Affinità, sostanzialmente, è una statistica che influisce sulla probabilità che un'arma ha di infliggere danni critici. Più è alto il valore di Affinità, maggiore è la probabilità che un vostro attacco vada a segno causando danni critici, ovvero danni superiori a quelli legati alle statistiche di attacco dell'arma stessa. Viceversa, più basso è il valore (che può assumere anche valori), minore è la probabilità. Un concetto piuttosto semplice, che rappresenta tuttavia uno dei punti cardine del meta del titolo di: l'Affinità, da sola, può sia migliorare che rendere inefficaci intere build.Ogni singola arma del gioco ha un valore di Affinità che può variare da. Il valore normale e comune a gran parte delle armi iniziali, come facilmente intuibile, è. Ben presto, tuttavia, ne troverete di nuove con valori decisamente più variegati. Ciò non significa, tuttavia, che un'arma con un'Affinità bassa o negativa sia pessima a priori. Sia perché, ad esempio, potrebbe avere valori di danno base elevati, che rendono meno importante il dover mettere a segno tanti critici, sia perché ci sono altri fattori che possono influire sull'Affinità, come ad esempio alcune abilità delle vostre Armature. Nello specifico, sono quattro quelle in grado di migliorare le statistiche di affinità, ovvero:Questo è quanto. Tenete quindi sempre d'occhio il parametro Affinità e soprattutto studiate per bene i vostri equipaggiamenti alla ricerca delle abilità sopra descritte, che sono in grado di modificarla pesantemente a vostro vantaggio. Vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche la guida di Monster Hunter World con i suggerimenti per iniziare a giocare e alcuni preziosi consigli per chi vuole avventurarsi nel gioco di Capcom in solitaria.