Monster Hunter World: Guida alle migliori armi del gioco

Le armi disi presenteranno in diverse forme e grandezze: in questo modo potrete decidere tra un vasto arsenale e usare quelle di vostro gradimento. Ecco una guida sulle migliori armi del gioco, con pregi e difetti di ogni singola arma, una guida molto utile per coloro che stanno affrontando la beta su PlayStation 4.

Ricordiamo che la Beta di Monster Hunter World è attualmente in corso e andrà avanti fino al 26 dicembre, accessibile a tutti gli utenti PlayStation 4, anche ai non abbonati Plus.

Spadone

Fornisce danni ingenti per ogni colpo, ed è molto efficace anche come scudo. Ideale contro grandi nemici.

Quest’arma non sarà solamente tremendamente lenta, ma diminuirà anche molto la vostra velocità nei movimenti.

Preparate gli attacchi caricati appena potete, e rilasciateli quando siete pronti a colpire.

Spada e Scudo

Potrete usare oggetti curativi in maniera più velocemente, tenendo al contempo una difesa decente.

Quest’armamento sarà poco efficace contro grandi creature e gli attacchi non arrecheranno ingenti danni.

Usate oli sulle spade per incrementare i danni ottenuti e concentratevi sui punti deboli del nemico.

Doppie Lame

Incrementeranno la velocità dei vostri movimenti, e delle combo vi permetteranno di entrare in modalità demone. Con essa aumenterete i danni arrecati con i vostri attacchi.

D’altro canto però, in modalità demone, la vostra stamina diminuirà anche non facendo nulla, quindi attenti a non arrivare allo stremo.

Per questo il nostro consiglio è di darvela a gambe se la stamina diminuirà sotto il 50%, in modo da tenervi un margine di sicurezza.

Spada Lunga

Veloce, con un range buono e combo caricate che possono aggiungere buff alla vostra arma se tirata fuori.

Naturalmente farà meno danni se non buffata quindi, se lo perderete potreste trovarmi in enorme difficoltà, soprattutto se in momenti cruciali.

Imparate le combo! Senza il loro utilizzo non sfrutterete al massimo il potenziale della Spada Lunga.

Martello

Ha attacchi caricati che non possono essere fermati, e colpire un nemico diverse volte sulla testa permetterà di farlo fuori in breve tempo.

Naturalmente è molto lenta e consuma stamina rapidamente.

•sate con parsimonia gli attacchi caricati, e soltanto se sicuri di aver mirato bene il nemico.

Corno da caccia

Simile al Martello nella caratteristica di poter sferrare attacchi da KO, ma con un range più ampio.

Può fornire buff aggiuntivi anche ai vostri compagni.

Può però essere complicato da usare. Passate del tempo nella stanza di allenamento per poter esercitarvi.

Lancia

Questa arma viene fornita in combo con uno scudo. Ha un lungo raggio e per questo può raggiungere parti del nemico altrimenti difficili da colpire.

Riduce la mobilità quando è tenuta in mano e usare lo scudo consuma stamina.

Il terzo colpo della combo base da inizio a una lunga animazione che lascia la vostra porta spalancata, quindi non abusatene e siate sicuri di colpire il nemico prima di sferrare il colpo finale.

Lancia-fucile

Simile alla lancia, ma con l’abilità di sparare esplosivi.

Se sparate troppi colpi si surriscalderà e si consumerà prima di altre armi.

Date un occhio alla temperatura e state attenti che l’arma rimanga ben affilata.

Come per la lancia normale, evitate di usare la combo base se non siete sicuri di colpire il bersaglio.

Spadascia

•otrete alternare una ascia pesante ad una abbastanza veloce.

La velocità dei movimenti è notevolmente ridotta in modalità spada, ma usare troppo l’ascia ridurrà la sua efficacia, quindi fate attenzione a trasformarla.

Continuate a cambiare modalità per evitare che l’ascia consumi vapore, e se dovete ricaricarla assicuratevi di allontanarvi dal vostro nemico.

Lama Caricata

Possiede due modalità: spada e ascia.

Cambiare modalità è una procedura lenta, quindi dovrete capire qual è il giusto approccio.

Evitate di usare la modalità ascia finché non sarà completamente caricata.

Falcione Insetto

Permette alcune mosse ideali per nemici molto veloci, e lanciare insetti ai nemici vi fornirà alcuni utili buff.

Potrebbe essere difficile da usare.

Spendete del tempo nell’area di allenamento per capire come mirare in modo da poter lanciare insetti efficacemente. Sperimentate colpendo parti diverse dei nemici con gli insetti per riprodurre alcuni buff.

Balestra Leggera

Il range di quest’arma permette di combattere abbastanza in sicurezza e un sacco di rivestimenti vi concederanno la facoltà di fronteggiare diversi nemici.

Caricare attacchi consuma stamina e usare un arco ridurrà le vostre possibilità di scelta dell’armatura.

Balestra Pesante

Ricaricare potrebbe lasciarvi scoperti.

Cercate di capire il range ottimale della vostra arma e del tipo di munizioni. Essere troppo vicini o troppo lontani ridurrà la loro efficacia.

Monster Hunter World sarà disponibile in Europa dal 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, in seguito anche su PC, pubblicato esclusivamente in formato digitale su Steam.