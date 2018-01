Monster Hunter World Guida: come entrare in un party e giocare con gli amici

Monster Hunter World può essere giocato in solitaria ma il multiplayer co-op si rivela comunque una parte importante dell'esperienza proposta da: in questa guida vedremo come godere appieno del multiplayer di, con i passi da seguire per poter giocare in co-op con gli amici, creare sessioni di gioco ed entrare in un party.

Monster Hunter World: come giocare in co-op

Dal menù principale potrete cercare una sessione multigiocatore online attiva o crearne una nuova. Il gioco da la possibilità di scegliere tra una sessione con giocatori del vostro stesso livello, impostare dei parametri specifici, oppure entrare in una sessione ben definito inserendo l'ID della stessa.

L'ultima opzione vi permette di poter creare voi stessi una sessione, potendola anche impostare come privata, rendendola invisibile a tutti tranne alle persone che inseriranno l'ID o saranno invitate. Potrete anche cercare sessioni di squadra, limitando la ricerca a partite che comprendono solo compagni di un team. Dopo essere entrati in partita, basterà fare un occhiata al menu delle Quest per poter così cominciare la missione attiva con altri compagni.

Monster Hunter World Multiplayer

La prima cosa da sapere è che per avere al vostro fianco i vostri amici, dovete aspettare che essi siano minimo al vostro livello nella storia, questo vuol dire che se chiederete il loro aiuto per una missione di livello 7 e loro sono di livello 3, non potranno partecipare.Per invitare i vostri amici basta seguire le indicazioni già date, oppure accedere al menù Start/Opzioni e selezionare la voce invita un amico nella scheda comunicazioni.

Una volta aggiunto il proprio compagno, selezionate "pubblica nuova missione" dalla lista per dare il via alla partita. Non potrete ripetere una missione con la dicitura "assegnata" poichè queste rappresentano le missioni della storia.

Decisa la missione, dovrete selezionare il numero di partecipanti e la password. Se avete già aperto una sessione privata, potete anche non farlo. Dopo aver accettato la missione dovete semplicemente aspettare che si carichi. Se la missione scelta prevede un video di introduzione, gli altri giocatori dovranno attendere che questo finisca prima di poter cominciare a giocare insieme a voi. In questo caso potrete tranquillamente cominciare la missione in solitaria per poi invitare i vostri amici a partecipare subito dopo il video introduttivo. Buon divertimento!