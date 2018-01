Monster Hunter World Guida: come guadagnare velocemente Monete Zenny

Ci sono molti modi per guadagnare soldi in: la valuta virtuale si chiamae può essere utilizzata per acquistare oggetti e personalizzazioni. Potete guadagnareterminando le missioni, in questa guida vi illustreremo alcuni metodi per aumentare rapidamente il contenuto del proprio salvadanio.

Semi Demoniaci

I Semi Demoniaci sono molto comuni e li potrete trovare per terra nella foresta anziana all'inizio del gioco. Potete usarli per avere un piccolo boost all'attacco. Ma sicuramente sono più utili come bene da vendere. Singolarmente non sono molto ben pagati, solo 140 Zenny, ma vendendone una buona quantità potrete ricavare un bel gruzzoletto.Le Nulbacche invece vi renderanno 80 Zenny ciascuna. In più al centro di ricerche botaniche potrete coltivare i Semi Demoniaci completando la speciale missione a quattro stelle chee richiede di cacciare 14 Horntaur, facilmente avvistabili fuori del campo base. Una volta terminata la quest, potrete coltivare i semi, lasciandoli crescere mentre vi concentrate su altre missioni. Ricordatevi però di tenerene almeno uno da ripiantare in seguito.

Mantello del Furfante

Il Mantello del Furfante è la maniera migliore per guadagnare soldi in Monster Hunter World. Per ottenerlo dovrete completare la missione da 5 stelle "Ridefinire la coppia del potere". Questo accessorio permette di ottenere oggetti da vendere come drop dai mostri. Più elevato il livello dei nostri, maggiore il livello degli oggetti ottenuti. Se anche gli altri membri del vostro parti hanno equipaggiato il mantello, potrete guadagnare parecchi soldi con poco sforzo.

Completare le taglie

Le taglie sono missioni che possono essere svolte solo un numero limitato di volte, ma potrete guadagnare un bel gruzzoletto con alcune di queste. Cercate le taglie con ricompense pari a 10.000 Zenny e ripetetele tutte le volte che potete per guadagnare più denaro possibile.