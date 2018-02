Monster Hunter World Guida: come modificare l'aspetto del personaggio

L'editor di Monster Hunter World permette una discreta varietà di scelta nella creazione del proprio cacciatore, ma a volte potrebbe venirvi il desiderio di modificare l'aspetto del vostro personaggio anche ad avventura iniziata. In questa guida vi spiegheremo come farlo in alcuni semplici passaggi.

Avete creato un nuovo cacciatore ma a un certo punto non vi piace più il suo aspetto? Magari siete curiosi di vedere come starebbe il vostro personaggio con la barba lunga o con un nuovo taglio di capelli? Anche se solo in parte, Monster Hunter World vi permetterà di modificare alcune caratteristiche estetiche del cacciatore in qualsiasi momento dell'avventura. Sebbene non sia possibile cambiare il sesso o i tratti somatici del vostro avatar, sarete comunque liberi di scegliere un nuovo look per il vostro avatar in altri modi.

Per modificare l'aspetto del personaggio vi basterà tornare nella vostra stanza privata ad Astera, entrare all'interno dell'abitazione e dirigervi verso la cassa degli oggetti. Interagite con essa e selezionate l'ultima opzione per cambiare i tratti estetici del vostro cacciatore: nello specifico potrete modificare i capelli, le sopracciglia, la barba, la pittura facciale e i vestiti, dando così un nuovo look al vostro avatar. Dal momento che questa operazione potrà essere ripetuta un numero indefinito di volte, sentitevi pure liberi di sperimentare diverse combinazioni cosmetiche.

Sapevate che alcuni giocatori di Monster Hunter World si sono divertiti a ricreare alcuni personaggi famosi con l'editor del gioco? Anche voi avete provato a fare qualcosa di simile?