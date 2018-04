Monster Hunter World Guida: come ottenere l'equipaggiamento di Mega Man per Felyne

Come precedentemente annunciato da Capcom, il 13 aprile ha avuto il via l’evento in Monster Hunter World che consente ai giocatori di ottenere l'equipaggiamento di Mega Man per il proprio Felyne. In questa guida, vedremo come accedere all’evento, come completarlo e come procedere per ottenere armi e armatura di Mega Man.

L’evento, lo ricordiamo, sarà accessibile dal 13 al 26 aprile. Fino ad allora, i giocatori potranno affrontare la quest evento A Cuccia, Rush!, il cui completamento garantirà dei ticket poi spendibili nella forgia per ottenere l’armatura e l’arma di Mega Man.



La quest evento

La quest evento da completare per ottenere i ticket è A Cuccia, Rush! e prevede che il giocatore uccida due Odagaron. Per accedervi, dovrete avere un Grado Cacciatore pari ad almeno 13. L’incarico in sé è invece di livello 7, ed è accessibile dalla bacheca, nella sezione Eventi.



Scongiuriamo subito la principale preoccupazione: no, non dovrete affrontare i due Odagaron allo stesso tempo. Al vostro ingresso nell’arena, infatti, vedrete soltanto un Odagaron di piccole dimensioni. Se siete ancora nel processo di farmare mini corone, sappiate che sì: la sconfitta di questo Odagaron ve ne garantirà una.



Se avete raggiunto il Grado 13, non dovreste avere eccessive difficoltà. Sebbene infatti il piccolo Odagaron arrechi una quantità rispettabile di danno, i cacciatori veterani dovrebbero essere più che abituati ad affrontare questa tipologia di mostro; se però avete bisogno di un rapido ripasso, ricordate solo che gli Odagaron sono deboli a Ghiaccio e Tuono, che sono resistenti al Drago e particolarmente suscettibili alla paralisi. Sarà inoltre possibile rompere la testa e gli artigli delle zampe anteriori.

Il secondo Odagaron (contrariamente al primo che si trova già nell’arena al vostro arrivo) entrerà da uno dei due enormi cancelli di legno, nello specifico quello sul lato sinistro dell’arena rispetto all’entrata. Dato che avrete un po’ di tempo da perdere tra un mostro e l’altro, potete considerare l’idea di preparare una trappola.



Il secondo scontro, al di là dell’evidente differenza di stazza, non differisce troppo dal primo. Tenete a mente le debolezze dell’Odagaron e non dovreste avere problemi.



Ottenere l’arma e l’armatura

Dato che al termine dello scontro con i due Odagaron riceveremo un solo ticket, e dato che cinque di questi oggetti saranno necessari a sbloccare sia l’armatura, sia l’arma di Mega Man (queste richiedono, rispettivamente, tre e due ticket), occorrerà ripetere la quest evento cinque volte. Non temete: il tempo effettivamente richiesto non si dimostrerà poi così eccessivo. Quando avrete ottenuto 5 ticket, potrete finalmente forgiare il mega buster e l’iconica tuta azzurra.



Quanto all’armatura, questa presenta una difesa di base non stellare (351), ma anche delle difese elementali di tutto rispetto (6 per ciascun elemento). L’arma presenta invece danno da impatto, con una statistica d’attacco pari a 40 sia nel corpo a corpo che a distanza.

Se poi foste curiosi riguardo alla possibilità di colorare il set e cambiare l’iconico colore azzurrino, la risposta è sì: potrete anche avere un Felyne Mega Man nero o rosso.