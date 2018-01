Monster Hunter World Guida: come ottenere le ricompense dell'evento di Horizon Zero Dawn

Fino al 9 febbraio i giocatoridipotranno partecipare a un evento dedicato a Horizon Zero Dawn , con la possibilità di ottenereinsieme all'equipaggiamento speciale per il. Vediamo come sbloccare queste ricompense a tema.

Se non siete nuovi alla serie di Monster Hunter, saprete bene che le Quest Evento rappresentano il tipico mezzo con cui distribuire le ricompense speciali nate dalle varie collaborazioni, proprio come quella di Horizon Zero Dawn proposta all'interno di Monster Hunter World a partire dal lancio.

Una volta completata una Quest Evento, riceverete in ricompensa una serie di materiali con cui craftare i vari oggetti messe a disposizione. Dal momento che questi eventi sono disponibili per un periodo limitato, il consiglio è sempre quello di completarli il prima possibile entro le scadenze prestabilite, in modo da non lasciarsi sfuggire l'equipaggiamento desiderato.

Ricordiamo che i set armatura speciali non potranno essere mescolati con altri oggetti: nel caso della Quest Evento di Horizon Zero Dawn, per esempio, la relativa armatura speciale cambierà completamente l’aspetto del vostro cacciatore dandogli le fattezze di Aloy, persino se il vostro personaggio fosse di sesso maschile.

Come ottenere il set armatura per il Palico

La prima parte della Quest Evento di Monster Hunter World dedicata a Horizon Zero Dawn si chiama Lezione Selvagia, e si presenta come una missione da 5 stelle che richiede un Rango Cacciatore di livello 6 o superiore, con il semplice obiettivo di eliminare 8 Barnos all'interno di un'arena. Una volta completato l'incarico, otterrete in cambio il materiale Lente di Vedetta: ve ne basteranno 3 unità per forgiare sia l’armatura da Vedetta del Palico che l'arma meccanica annessa.

Per ottenere l'armatura e l'arco di Aloy, invece, bisognerà attendere la seconda parte della Quest Evento. Capcom non si è ancora pronunciata sulla sua data di arrivo, ma al momento opportuno non mancheremo di aggiornarvi con tutte le segnalazioni e i consigli del caso. Nel frattempo, non dimenticate di visitare il nostro hub a tema Monster Hunter World con tutte le guide e gli articoli dedicati al gioco.