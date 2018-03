Monster Hunter World Guida: come trovare e sconfiggere Deviljho

A seguito dell'ultimo aggiornamento pubblicato questa mattina,ha introdotto in Monster Hunter World una delle più iconiche creature della serie:

Data la non indifferente difficoltà di uno scontro col Deviljho, abbiamo messo insieme una guida che vi accompagni nella lotta fin dalla fase di ritrovamento, passando anche per le debolezze della belva.



Trovare Deviljho

Le difficoltà della battaglia in sé non saranno le uniche problematiche di cui preoccuparvi: lo stesso ritrovamento del Deviljho, a dispetto di istruzioni apparentemente piuttosto semplici, potrebbe rivelarsi piuttosto ostico.



Anzitutto, dovrete essere in grado di svolgere missioni High Rank (6 stelle) e possedere un Grado cacciatore di 13 o superiore. A questo punto, sarete in grado di intraprendere spedizioni e quest di rango alto: ed è proprio in tali missioni che potreste incontrare il Deviljho. Enfasi sul condizionale: trovarsi effettivamente faccia a faccia con il Deviljho, infatti, richiederà anche un po' del fattore fortuna. Esiste, tuttavia, un modo per capire se il Deviljho si trova in una determinata area: se, guardando la mappa del mondo una volta accettata una spedizione di alto rango, vedete tre punti interrogativi (che indicano la presenza di un nuovo mostro) nella lista dei mostri di un’area, significa che, esplorandola, vi troverete il Deviljho. Se non vedete i tre punti interrogativi in nessuna delle aree, accettate la spedizione, uscite immediatamente e riprovate.



I Preparativi

Anzitutto, le difese: per combattere al meglio contro il Deviljho, occorrerà dotarsi di un’armatura con un alto grado di difesa e che sia in grado di proteggervi dall’elemento Drago. Uno degli attacchi del Deviljho, infatti, consiste in un soffio di vapore di elemento Drago che fuoriesce dalla sua bocca.

Quanto alle armi, ci sentiamo di consigliarvi qualcosa di rapido, che vi aiuti a tenere il passo con l’estrema velocità e violenza dei movimenti della bestia. Il Deviljho, infatti, per quanto presenti una stazza paragonabile a quella di Anjanath, si muove con la stessa rapidità di un Tobi-Kadachi.

Se avete intenzione di usare trappole, sappiate soltanto che, contrariamente ad altre creature, il Deviljho sarà in grado di colpirvi mentre è ancora intrappolato. Cercate dunque di colpirlo da dietro e di tenervi lontano dalle sue fauci.



Lo Scontro

Se siete soliti sfruttare le lotte tra mostri a vostro vantaggio, sappiate che il Deviljho ha un odio particolare nei confronti del Belzegeuse: tutte le volte che i due titani si incontreranno, infatti, cominceranno quasi automaticamente ad azzannarsi.



La nozione più importante da tenere a mente, tuttavia, riguarda la debolezza del Deviljho: il tuono. Assicuratevi dunque di portare con voi un’arma che, quando caricata, sia in grado di infliggere questo tipo di danno elementale per stunnare temporaneamente il mostro.