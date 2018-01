Monster Hunter World Guida: come utilizzare la rete per catturare gli animali

In Monster Hunter World lapuò essere utilizzata per catturare animali come pesci, insetti, uccelli e creature selvatiche di piccola taglia da utilizzare poi come animali domestici. Ma come sfruttare la rete nel modo corretto? Continuate a leggere...

Monster Hunter World: come usare la rete

I cacciatori otterranno la rete nell'Antica Foresta, appena entrati in questa zona riceverete l'oggetto in questione, richiamabile tramite il tasto L1/LB: una volta aperto il menu, utilizzate i tasti Cerchio/B per scorrere nella lista degli oggetti, selezionate la rete e premete X/Quadrato per equipaggiarla.

La rete prenderà normalmente il posto della fionda, i comandi dunque saranno gli stessi: RT/R2 per lanciarla e LT/L2 per mirare. Al contrario della fionda, nel caso della rete il raggio d'azione sarà molto ridotto, dunque cercate di avvicinarvi il più possibile alla preda. Un buon consiglio è quello di accovacciarsi e sgattaiolare premendo A/X oppure mimetizzarsi con un mantello di foglie ed evitar di far spaventare le creature selvatiche.

Una volta catturati gli animali, dovrete fare ritorno ad Astera e interagire con il Palico che si occupa della vostra abitazione. Una volta parlato con Palico potrete disporre gli animali catturati all'interno delle varie stanze, a questo punto vi ritroverete con una serie di animali domesti che sarete chiamati a curare nel migliore dei modi.

Su Everyeye.it trovate anche la guida alle armi di Monster Hunter World.