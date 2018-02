Monster Hunter World Guida: dove trovare le Sacche Elementali

Monster Hunter World è letteralmente pieno di materiali da utilizzare per craftare nuovi oggetti e per migliorare le proprie armi e armature, al punto che è quasi impossibile contarli tutti, e soprattutto tenerne traccia.

Molti possono essere scovati in giro per il Nuovo Mondo, altri invece possono essere ottenuti come ricompense di fine missione oppure dalle carcasse dei mostri. C'è una categoria ben precisa di materiali, tuttavia, verso la quale è consigliabile fare particolare attenzione. Parliamo delle Sacche Elementali, particolarmente utili per migliorare armi e armature. Trovarle potrebbe però risultare poco agevole, soprattutto se siete cacciatori alle prime armi. Con questa guida cercheremo di venire in vostro soccorso, spiegandovi dove e come ottenerle.

Partiamo da un presupposto molto semplice: ad ogni mostro è associata una tipologia di sacca specifica, per cui vi sarà sufficiente andare a cercarlo oppure organizzare una Spedizione. Se siete in alto grado, la sua uccisione vi ricompenserà con una sacca di alto grado. Viceversa, in basso grado riceverete varianti di basso grado. Tenete presente, infine, che nonostante ogni sacca sia associata ad uno specifico mostro, ci sono altri fattori casuali che modificano la probabilità di drop, che non sempre è garantito. Potrebbero quindi essere necessarie molteplici uccisioni prima di ottenere l'oggetto di cui avete bisogno nelle quantità desiderate.

Sacca Velenosa

Potete trovare la Sacca Velenosa andando a caccia di Pukei-Pukei, il che è anche piuttosto intuitivo, considerato che questo grosso e variopinto mostro che abita la Foresta Antica adora colpirvi con attacchi velenosi. È un tipo attaccabrighe che tende a bullizzare i mostri più piccoli di lui, ma scappa quando ne incontra di più grossi. Inoltre, è resistente all'acqua ed è debole agli attacchi elettrici, tenetelo bene a mente quando andrete a cercare questa tipologia di sacche. Non dimenticate di portare con voi erbe medicinali e soprattutto antidoti!

Sacca Soporifera

Se necessitate di una Sacca Soporifera, allora il Radobaan è il mostro che fa per voi. È un tipo piuttosto calmo che può essere trovato nella Valle Putrefatta, ma che non esita ad attaccare con veemenza se viene disturbato. Per certi versi somiglia agli Uragaan, ma a differenza loro è ricoperto da ossa e spine attaccate con una sostanza appiccicosa, che possono essere distrutte per renderlo vulnerabile. È in grado di emettere dei gas soporiferi, è resistente ad elettricità, fuoco e acqua, ma è debole agli elementi ghiaccio e drago.

Sacca Fiammeggiante

A differenza delle altre, la Sacca Fiammeggiante può essere lasciata da diverse tipologie di mostri: tutti hanno però in comune le grosse dimensioni e il respiro fiammeggiante, come facilmente prevedibile. Vi consigliamo di andare a caccia di Anjanath nella Foresta Antica o nelle Guglie Selvagge, un mostro simile ad un T-Rex debole ad acqua e ghiaccio al quale abbiamo dedicato un intero speciale. In alternativa, potrebbero fare al caso vostro i Rathalos (Foresta Antica) e le Rathian (Foresta Antica e Guglie Selvagge). Il Rathalos è il Re dei cieli e il predatore apex del suo habitat. I suoi punti vulnerabili sono la testa, le ali (se riuscite a danneggiarle gli renderete difficile spiccare il volo) e la coda (che può essere tagliata). È debole agli elementi elettrico e drago. La Rathian è la controparte femminile del Rathalos. Oltre a danneggiare con il fuoco, è anche capace di avvelenare con la sua coda, ma potete neutralizzare questa sua capacità semplicemente tagliandogliela. Gli altri suoi punti vulnerabili sono la testa e le ali, ed è debole agli elementi elettrico e drago.

Sacca Acquatica

La Sacca Acquatica potete ottenerla sconfiggendo i Jyuratodus che trovate nelle paludi delle Guglie Selvagge, dove spesso rivaleggia con il Barroth per il controllo del territorio. Non è ostile, a meno che non lo disturbiate, in tal caso attacca con l'elemento acqua. La sua debolezza dipende dalla presenza o meno di fango. Quando ne è ricoperto, è debole all'acqua e resistente all'elettricità. Viceversa, quando è fuori dal fango è resistente all'acqua e debole all'elettricità. È suscettibile agli attacchi stordenti, mentre i suoi punti deboli sono la testa e la coda.

Sacca Congelante

Vi serve una Sacca Congelante? Andate a caccia di Legiana! Questo wyvern volante di grandi dimensioni si aggira tra gli Altipiani Corallini e la Valle Putrefatta. È un predatore apex e caccia prede di tutti i tipi attaccandoli dall'alto. Il suo elemento è il ghiaccio, è debole all'elettricità e al fuoco, ed è resistente ad acqua e ghiaccio. I suoi punti deboli, che possono essere rotti, sono la testa, le ali e la coda. Le membrane che lo ricoprono gli consentono di spostarsi ad alta velocità, per rompendogliele dovreste essere in grado di rallentarlo.

Sacca Elettrica

Per le Sacche Elettriche vi tocca andare a caccia di Tobi-Kadachi, che volano tra gli alberi della Foresta Antica. Attaccano con l'elemento elettrico, al quale sono pure resistenti. Non lo sono invece all'acqua, che al contrario può arrecargli notevoli danni. I suoi punti deboli sono la testa e la coda, ma potete anche rompergli le gambe e le spine. Quando combattete contro di lui cercate di immobilizzarlo ed evitate che entri in uno stato caricato. Potrebbe tornarvi utile il set d'Armatura d'Osso, resistente all'elemento elettrico.

Questo è quanto. Ora sapete dove trovare i mostri in possesso di ogni specifica sacca. Non dovete far altro che andare a stanarli, sconfiggerli ed essere fortunati nel drop. Buona fortuna! Chiudiamo ricordandovi che tra le nostre pagine trovate anche la guida alle armi di Monster Hunter World, e i consigli per ottenere le ricompense dell'evento di Horizon Zero Dawn.