Monster Hunter World: guida a tutte le abilità e armature del gioco

Monster Hunter World offre un elevato numero di armature per il proprio personaggio, queste non hanno solamente, la loro scelta si rivela infatti indispensabile per poter aumentare le proprie abilità di caccia, e non solo, come vedrete in questa guida.

Armature Monster Hunter World

Tra le principali armature di Monster Hunter World segnaliamo le Armature Origin (disponibile con il preordine), Anja, Vault, Vespoid, Bone, Barroth, Pukei e Jagras:

Alloy Armour Set

Jyura Armour Set

Anja Armour

Origin Armour Set

Paolumu Armour Set

Pukei Armour Set

Rathalos Armour Set

Rathian Armour Set

Tzitzi Armour Set

Vault Armour

Vespoid Armour Set

Barroth Armour Set

Bone Armour Set

Chainmail Armour Set

Gajau Armour Set

Hunter's Armour Set

Kadachi Armour Set

Kestodon Armour Set

Kulu Armour Set

Legiana Armour Set

Hunter Armour

Forest Armour

Jagras Armour

Abilità delle Armature

Le abilità che è possibile equipaggiare permettono di ottenere interessanti power-up come la rigenerazion rapida della salute e l'aumento della resistenza, oppure la crescita di determinate abilità secondo lo schema riportato qui sotto:

Critical Eye: aumenta l'affinità

Attack Boost: aumenta la potenza di attacco

Speed Eating: velocizza il consumo del cibo

Master Mounter: aumenta le abilità di cavalcatura dei mostri

Palico Rally: potenziamento per i Palico

Guard: riduce il consumo di resistenza durante le mosse protettive

Special Ammo Boost: aumenta la potenza delle munzioni per l'arco

Fire Resistance e Ice Resistance: aumentano la resistanza a fuoco e ghiaccio

Fire, Ice e Thunder Attack: aumentano la potenza di attacco di fuoco, ghiaccio e fulmine.

Boost Defense: aumenta il livello di difesa

Water, Thunder e Poison Resistance: aumentano il livello di resistenza ad acqua, fulmine e veleno

Recovery Up e Recovery Speed: aumentano il recupero di salute e ripresa dai danni temporali

Windproof: maggior difesa contro il vento

BBQ Master: migliora l'abilità di cucinare la carne

Health Booster: aumenta il livelo di salute

Water Attack: aumenta la potenza di attacco dell'acqua

Stealth: abilità utile per nascondersi dai mostri

Acquatic Expert: utile per aumentare la capacità di muoversi in acqua

Poison Attack aumenta la potenza del danno provocato dal veleno

Quando il gioco arriverà nei negozi verranno probabilmente scoperti nuovi power-up per l'armatura, aggiorneremo la guida con le nuove abilità non appena ne sapremo di più. Ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile dal 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, dall'autunno 2018 su PC.