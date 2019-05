Monster Hunter World: Iceborn, continuano i video sulle armi di Capcom

Capcom sembra voler tenere l'attenzione particolarmente alta su Monster Hunter World: Iceborne, il nuovo DLC dedicato all'apprezzatissimo videogame, che arriverà il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One e a fine anno anche su PC.

Stanno arrivando infatti a cadenza quotidiana dei mini-trailer che svelano le nuove armi che saranno introdotte in Iceborne. Nei giorni scorsi sono arrivati i trailer di Monster Hunter World su artiglio, spadone e spada lunga, poi è stato il turno delle doppie spade e di spada e scudo, infine ieri sono stati mostrati il martello e il corno da caccia.

I due filmati di oggi invece introducono la lancia e il fucile-lancia, due nuovi letali strumenti che potremo utilizzare durante le nostre scorribande a caccia di mostri. Come di consueto, trovate entrambi i video in calce alla news.

Come detto in apertura di news, dovremo aspettare fino al 6 Settembre per mettere le mani su Monster Hunter World: Iceborne, mentre i giocatori PC addirittura fino a fine anno, ma se l'andazzo è questo, Capcom ci terrà incollati allo schermo fino alla release, praticamente.

E chissà che non vengano diffuse nuove informazioni durante l'E3 2019. Voi che ne pensate? Cosa vi attendete dal nuovo DLC di Monster Hunter World: Iceborne?