Monster Hunter World Iceborn: nuovi dettagli da Capcom; ulteriori informazioni all'E3 2019

Nel corso della notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, Capcom ha presentato un ampio numero di novità per i cacciatori attivi all'interno dell'universo di Monster Hunter World.

Nel corso dello State of Play, infatti, è stato mostrato il primo trailer di Iceborne, nuova espansione del gioco, che consentirà i cacciatori di avventurarsi in un'area caratterizzata da atmosfere invernali. Tramite un messaggio affidato al Blog ufficiale di Playstation, Ryozo Tsujimoto, producer presso Capcom, ha condiviso diverse informazioni su di questo contenuto aggiuntivo. Innanzitutto, è stato confermato il nome della nuova ambientazione: all'interno di Iceborne, i cacciatori esploreranno Hoarfrost Reach.

Definita come un'area glaciale caratterizzata da uno "spietato ecosistema", questa nuova regione ospita al suo interno un'ampia varietà di creature. Tra i mostri presenti vengono espressamente citati il Banbaro e il Beotodus, oltre che il famigerato Nargacuga. Particolare attenzione sembra inoltre essere riservata a Velkhana, definito come "un antico drago di ghiaccio". All'interno del messaggio, Tsujimoto rivela che proprio questa creatura rappresenterà il fulcro della storia di Iceborne. In chiusura, il producer Capcom ha inoltre confermato che nuove informazioni sull'espansione saranno condivise in occasione dell'E3 2019, al cui inizio manca ormai meno di un mese.



L'espansione Iceborne sarà un contenuto esteso ed il suo esordio su console è attualmente atteso per il prossimo 6 settembre.