Monster Hunter World Iceborne, 7 giorni e Remnant in diretta il 5 settembre

Prosegue la ricchissima settimana di Everyeye Live che, come al solito, vi sta tenendo compagnia con numerose trasmissioni dedicate ai prodotti più caldi del momento, tutte rigorosamente in onda sul canale Twitch di Everyeye.

Domani 5 settembre vi aspettiamo a partire dalle ore 12:00 per giocare assieme ad Iceborne, eccellente espansione di Monster Hunter World che offre un quantitativo di contenuti paragonabile a quello dell gioco base. Nel frattempo, potete prepararvi leggendo l'entusiastica recensione di Iceborne curata dal nostro Alessandro Bruni. Alle ore 20:00 andrà invece in onda 7 Giorni: Il Rotocalco Videoludico, durante il quale i nostri redattori commenteranno le principali notizie emerse nel corso dell'ultima settimana. Alle ore 21:00, infine, ci penserà GiornoGaming a chiudere in bellezza la giornata giocando a Remnant: From the Ashes!

Le trasmissioni andranno in onda come sempre sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori presenti in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanello, inoltre, riceverete delle notifiche poco prima della messa in onda, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo numerosi!