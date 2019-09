Monster Hunter World: Iceborne accolta calorosamente dalla stampa internazionale

Da qui in avanti i videogiocatori di tutto il mondo avranno più di qualche difficoltà a gestire le loro finanze. Nel giro di poche settimane arriveranno sul mercato un quantitativo di titoli impressionante. Tra i tanti spicca senza ombra di dubbio anche Iceborne, prima e grande espansione di Monster Hunter World.

A pochi giorni dal debutto, la stampa internazionale ha già avuto modo di testare in maniera approfondita la nuova avventura nell'area inesplorata delle Distese Brinose, pertanto in queste ore stanno emergendo le prime, entusiastiche valutazioni. Esattamente come il gioco base, anche l'espansione sembra aver messo d'accordo i recensori di tutto il mondo: nel momento in cui vi scriviamo, vanta un eccellente Meta Score pari a 90, basato su 33 differenti votazioni, tutte quante positive e superiori all'80. Ben quattro redazioni hanno persino assegnato il perfect score. Ecco a voi una rapida panoramica:

God is a Geek - 100

Press Star Australia - 100

We Got This Covered - 100

VGC - 100

Hobby Consolas - 95

Wccftech - 94

Vandal - 92

Twinfinite - 90

IGN - 90

GamesRadar+ - 90

IGN Spain - 85

Game Informer - 83

Daily Star - 80

Davvero niente male, non c'è che dire. Come potete leggere nella nostra recensione di Monster Hunter World: Iceborne, l'espansione ha convinto pienamente anche il nostro Alessandro Bruni, che ha optato per un eccellente voto pari a 9.3. L'uscita, ricordiamo, è fissata su PS4 e Xbox One per il 6 settembre nelle edizioni Standard e Digital Deluxe (in entrambi i casi richiede il gioco base per poter funzionare).