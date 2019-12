Monster Hunter World Iceborne si aggiorna alla versione 12.01, ecco cosa cambia

Nonostante la patch andrà online solamente nella giornata di domani, Capcom ha diffuso le patch note dell'aggiornamento 12.01 di Monster Hunter World: Iceborne, che richiederà 2.1 GB di spazio disponibile su PlayStation 4 e 2.8 GB su Xbox One.

Con l'aggiornamento arriva una nuova Regione della Tundra, insieme a nuove armature, nuovi mostri e tanto altro, che potete vedere nel video diffuso da Capcom nelle scorse ore, e che trovate in cima alla news. Un altro video invece ha mostrato più nel dettaglio la collaborazione su PlayStation 4 tra Monster Hunter World: Iceborne e Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds.

La versione 12.01 di Monster Hunter World: Iceborne è molto corposa e dunque oltre alla solita mole di bug fix e aggiunte varie più o meno grandi, porta con sé davvero tante novità, che vi consigliamo di andare a leggere più nel dettaglio sulla pagina ufficiale delle patch note del gioco, alla quale vi rimandiamo.

La nuova espansione del gioco è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One (a proposito, sul nostro sito trovate la mappa degli aggiornamenti di Dicembre di Monster Hunter World Iceborne), e manca finalmente poco anche alla sua release su PC, prevista per il 9 Gennaio 2020. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra recensione di Monster Hunter World Iceborne.