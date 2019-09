Monster Hunter World Iceborne: il primo aggiornamento arriva a ottobre

Monster Hunter World Iceborne è stato pubblicato la scorsa settimana su PlayStation 4 e Xbox One riscuotendo un discreto successo di pubblico (in particolar modo in Giappone) e critica, con recensioni estremamente positive. Poteva quindi mancare l'appuntamento con il Tokyo Game Show? Ovviamente no.

Capcom ha annunciato che il primo Major Update per Monster Hunter World Iceborne uscirà il 10 ottobre e incluerà Rajang, gigantesca creatura che ha fatto il suo debutto in Monster Hunter 2 per PlayStation 2, uscito nel lontano 2005, e ora pronto a tornare per la gioia dei cacciatori veterani.

Monster Hunter World Iceborne uscirà a gennaio 2020 su PC, Capcom intende supportare l'espansione con un gran numero di contenuti e aggiornamenti gratuiti, esattamente come accaduto con il gioco originale, diventato rapidamente il titolo più venduto nella storia della compagnia, con oltre tredici milioni di copie vendute dal gennaio 2018 ad oggi.