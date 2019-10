Monster Hunter World Iceborne aggiunge una regione vulcanica alle Terre Guida

La caccia in Monster Hunter World si fa sempre più interessante. Nella prima grande espansione di Iceborne infatti, al gioco saranno aggiunti non solo il nuovo mostro Rajang, ma anche per la prima volta una regione vulcanica all'interno delle Terre Guida.

Nella descrizione si legge: "Nel primo aggiornamento gratis di Monster Hunter World: Iceborne, ai cacciatori sarà richiesto di confrontarsi con il temibile Rajang per un nuovo speciale compito. Completa le quest date dall'Ammiraglio per ricevere uno speciale ciondolo Artigli di Rajang.

Inoltre, c'è molto altro da esplorare nelle Terre Guida, con l'apparizione di una nuova regione vulcanica. Tuffatevi nella nuova zona per ottenere materiali per personalizzare ulteriormente le vostre armi e armature. E non è tutto: potrete passare del tempo nella vostra stanza con gli altri giocatori. Usate il nuovo music player per cambiare la musica nella stanza e mostrare il vostro equipaggiamento preferito con il nuovo display."

L'aggiornamento di Monster Hunter World: Iceborne è previsto per il 10 Ottobre su PS4 e Xbox One. Cosa vi aspettate da queste nuove aggiunte?

Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra recensione di Monster Hunter World Iceborne e, se non riuscite a orientarvi tra i ghiacci, leggete anche la nostra guida per la sopravvivenza in Monster Hunter World Iceborne.