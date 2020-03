Monster Hunter World Iceborne: Alatreon, nuovo update e evento speciale presto in arrivo

Mentre Monster Hunter World Iceborne supera i 5 milioni di copie vendute, il team di sviluppo di Capcom annuncia le novità arrivo nel gioco nel corso dei prossimi mesi.

Durante maggio, il bestiario di Monster Hunter World: Iceborne accoglierà una nuova, imponente creatura. Stiamo parlando di Alatreon, noto anche come "Blazing Black Dragon". Al momento, gli sviluppatori non si sbottonano eccessivamente su quelle che saranno le caratteristiche peculiari di questa creatura leggendario, ma assicurano che presto avremo ulteriori dettagli sui Black Dragon. Nel frattempo, è possibile dare un primo sguardo al possente Alatreon grazie al trailer di presentazione dell'antico mostro: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.

Più prossimo nel futuro è invece l'arrivo di un nuovo aggiornamento: il Title Update 3 di MHW Iceborne. A partire dalle ore 1:00 della notte di lunedì 23 marzo, sia il Raging Brachydios sia il Furious Rajang approderanno in Monster Hunter World: Iceborne, portando con sé un nuovo set di mosse. Ma non solo, a partire dalla notte tra 9 e 10 aprile sarà attivo uno speciale evento stagionale, battezzato Full Bloom Fest.



Per quanto riguarda tutti i contenti appena elencati, in calce a questa news potete trovare alcune immagini di presentazione di Alatreon e dei nuovi contenuti speciali.