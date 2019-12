Monster Hunter World Iceborne: Aloy di Horizon in azione nella nuova missione evento

Come vi abbiamo già segnalato, Capcom ha pubblicato il secondo grande aggiornamento di Iceborne, acclamata espansione di Monster Hunter World. Le novità sono molteplici: dallo Zinogre - un possente Drago Anziano Temprato con poteri elettrici - a una nuova regione subpolare, fino ad arrivare alle nuove Armi del Difensore.

Eppure, non è ancora finita! Se giocate ad Iceborne su PlayStation 4, ben presto potrete dare il benvenuto ai nuovi contenuti della collaborazione con Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds. Dalle ore 13:00 del 13 dicembre saranno disponibili una nuova serie di missioni speciali, grazie alle quali avrete la possibilità di forgiare un nuovo set armatura che replica l’armatura “Tessitrice di Scudi” di Horizon Zero Dawn, creare un nuovo equipaggiamento per il Palico ispirato ai "Gelartigli" - macchine somiglianti a orsi trovate nel gioco di Guerriglia - e potenziare il Lanciatuono.

Alle ore 13:00 del 27 dicembre inizierà invece la terza fase della collaborazione. Questo nuovo evento vi ricompenserà con i materiali speciali necessari per forgiare il Set Armatura Banuk α+ e vi darà l'opportunità di migliorare l’Arco di Aloy e di creare un nuovo equipaggiamento Vedetta – originariamente resi disponibili in Monster Hunter: World – con livelli e statistiche del Grado Maestro. Potete farvi un'idea ben più precisa su tutte queste novità guardando il trailer della collaborazione in italiano che trovate in apertura di notizia. Buona visione!