Monster Hunter World Iceborne: annunciata la fase Beta su PS4, ecco le date

Nel mentre ci avviciniamo pian piano alla data di lancio ufficiale della corposa espansione, Monster Hunter Iceborne sarà giocabile in anteprima dai possessori di PlayStation 4, come confermato pochi istanti fa dai comunicati di Capcom e Sony.

Come potete osservare leggendo i cinguettii che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Monster Hunter World Iceborne entrerà in fase Beta al termine del mese corrente. La versione di prova sarà giocabile da venerdì 21 giugno alle 12:00 fino a lunedì 24 giugno alle 12:00 da parte degli abbonati a PlayStation Plus, mentre da venerdì 28 giugno alle 12:00 fino a lunedì 1° luglio alle 12:00 potranno accedervi tutti i possessori di PlayStation 4.

La beta metterà a disposizione dei giocatori tre missioni diverse: l’ormai famoso Gran Jagras di Monster Hunter: World, indicato per i principianti, la nuovissima e brutale viverna cornuta Banbaro per una sfida di media difficoltà e, per i cacciatori più temerari, il ritorno del Tigrex, uno dei mostri più amati della saga. La beta permetterà di testare tutti e 14 i tipi di armi, oltre alle nuove meccaniche di combattimento nelle missioni o nell’area di pratica. Inoltre, saranno disponibili le nuove estensioni della Fionda, come il Rampino Artiglio. Completando ogni missione almeno una volta, i giocatori riceveranno un totale di 3 pack contenenti oggetti consumabili utilizzabili nella versione completa di Iceborne al lancio. Il breve teaser trailer pubblicato in occasione dell'annuncio ci permette inoltre di dare un fugace sguardo alle mastodontiche creature a cui potremo dare la caccia esplorando le innevate ambientazioni inedite dell'espansione, conosciute con il nome Distese Brinose.

Ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 6 settembre 2019, anche in Edizione Deluxe. Capcom sta continuando a stuzzicare i fan mostrando in video alcune delle nuove devastanti armi che saranno introdotte nell'espansione. Nelle scorse ore, infine, è trapelato online il primo trailer della pellicola cinematografica basata su Monster Hunter con Milla Jovovich.