Monster Hunter World Iceborne: annunciato l'evento Horizon Zero Dawn con Aloy!

Capcom ha annunciato oggi che Aloy farà la sua comparsa in Monster Hunter World Iceborne, come parte dell'evento dedicato a Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds.

Al momento non ci sono dettagli più precisi in merito, si tratta della seconda collaborazione tra Monster Hunter e Horizon Zero Dawn, in questo caso il crossover è incentrato su The Frozen Wilds, DLC ambientato tra i ghiacci che condivide la medesima ambientazione "gelata" di Iceborne.

L'evento crossover sarà disponibile unicamente su PlayStation 4, restiamo in attesa di chiarimenti in merito, un trailer potrebbe essere diffuso nelle prossime ore. Horizon Zero Dawn è una delle esclusive PS4 più vendute di sempre con oltre dieci milioni di unità distribuite, poco meno di Monster Hunter World che è riuscito a superare i 13 milioni di pezzi, diventando il gioco Capcom più venduto di sempre.

Iceborne, la prima espansione di Monster Hunter World, uscirà il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, a gennaio 2020 su PC.