Monster Hunter World Iceborne: annunciato l'evento The Final Stand

Prosegue il supporto di Capcom all'ultimo capitolo della serie Monster Hunter. Nel corso del mese di agosto, l'espansione MHW Iceborne ha compiuto un anno: traguardo festeggiato con una serie di nuovi eventi.

Ora, un'ulteriore iniziativa si staglia all'orizzonte, con un teaser condiviso dal team di sviluppatori. Come potete infatti verificare in calce a questa news, dall'account Twitter ufficiale della saga, giunge l'annuncio di un nuovo appuntamento streaming. Gli autori di Monster Hunter World Iceborne sono pronti ad aggiornare il pubblico sulle loro attività, grazie a un video diario dedicato.

L'appuntamento, che sarà trasmesso in diretta su Twitch, presenterà un nuovo evento speciale, battezzato "The Final Stand". Sull'esatta natura di quest'ultimo, purtroppo, Capcom non ha offerto alcun tipo di indizio, limitandosi ad assicurare che il pubblico "non vorrà perderselo". Per scoprire cosa attende Cacciatori e Cacciatrici nel mondo di gioco, non resta dunque altro da fare che aspettare la trasmissione della diretta. L'attesa, ad ogni modo, non sarà lunga: l'appuntamento è infatti fissato per la giornata di venerdì 28 agosto, alle ore 14:00 del fuso orario italiano.



Il continuo supporto al gioco non sorprende: il successo di Monster Hunter World è stato infatti decisamente notevole, col solo MHW Iceborne capace di vendere 6 milioni di copie.